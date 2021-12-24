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Московская пенсионерка загорелась при попытке закурить во время кислородотерапии

Происшествия
Московская пенсионерка загорелась при попытке закурить во время кислородотерапии
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Москва, 24 декабря. Пожилая женщина с серьезными ожогами поступила в одну из больниц Москвы. Медики пытались спасти ей жизнь, однако она скончалась.

Увечья 72-летняя пенсионерка получила в собственной квартире. Она болела COVID-19 и проходила кислородотерапию на дому. В один из дней она решила закурить и спровоцировала возгорание баллона с кислородом, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Женщина получила поражение 35 процентов тканей. Вместе с этим у нее наблюдались сильные ожоги лица, головы, шеи, туловища и верхних конечностей. Состояние пенсионерки было слишком тяжелым, из-за чего врачам не удалось ее спасти.

Еще один смертельный пожар ранее произошел на улице Бакинской в Москве. В девятиэтажном доме загорелась квартира на последнем этаже, площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

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