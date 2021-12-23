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Коммунальные службы в Москве нарисовали плитку на полу подъезда вместо ремонта

Общество
Коммунальные службы в Москве нарисовали плитку на полу подъезда вместо ремонта
mgkh.mosreg.ru  /  пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Москва, 23 декабря. Жительница Гагаринского района Москвы опубликовала в Сети видео произведенного «ремонта» в подъезде столичной многоэтажки.

Сотрудники ЖКХ проявили «смекалку» и вместо замены битой плитки нарисовали ее подходящей по цвету краской. Нарисованные квадраты получились ровными, но совершенно бессмысленными.

«Россию не победить...Так вот и живем: не жизнь, а бутафория», — прокомментировала москвичка находчивое решение коммунальных служб.

Жильцам дома посоветовали посмотреть, что написано в смете на ремонт подъезда. Рисование плитки стоит явно дешевле укладки новой.

Гражданам России, которые вовремя не оплатили квитанции ЖКХ, с 2022 года будет начисляться пеня. Об этом сообщили работники в сфере поставки энергетических ресурсов.

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жкх ремонт коммунальные службы
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