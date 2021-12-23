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Президент РФ предложил журналистке из Бурятии поработать пресс-секретарем вместо Пескова

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 15:18
Общество
Президент РФ предложил журналистке из Бурятии поработать пресс-секретарем вместо Пескова
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин предложил временно заменить его пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время конференции.

Журналистка из Бурятии попросила выслушать ее коллегу, которая пожелала осветить актуальную проблему, которая требует решения.

Путин с юмором заметил, что девушка хочет заменить его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Вы хотите подменить собой Дмитрия Сергеевича? Ну давайте. Работайте пресс-секретарем», — сказал президент.

Сам Песков улыбнулся и никак не прокомментировал случившееся. Но после выступления спикера уточнил, вернули ли ему полномочия из Бурятии.

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путин песков журналистка
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