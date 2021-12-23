Путин заявил о невозможности выстроить хорошие отношения с Украиной при нынешней власти

Москва, 23 декабря. Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны, заявил в рамках пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, «нациков», вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что взаимоотношения России и Украины «абсолютно деградировали» из-за киевской власти. Он добавил, что руководства двух стран должны обсуждать и решать возникшие проблемы.