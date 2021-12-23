Премьера фильма «Чемпион мира» с Янковским и Хабенским состоялась в Москве

Москва, 23 декабря. Спортивную драму «Чемпион мира» показали на премьере, которая прошла в московском киноцентре «Октябрь» 22 декабря. Среди представивших картину зрителям и коллегам были исполнители главных ролей Константин Хабенский и Иван Янковский.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о поединке за шахматную корону, состоявшемся между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в филиппинском Багио в 1978 году. Противостояние именитых гроссмейстеров длилось три месяца. Хабенскому досталась роль Корчного, а Янковский сыграл Карпова.

Режиссер Алексей Сидоров пояснил, что начал задумываться об этой истории, когда ему было всего десять лет. Кинематографист застал этот матч, а сводки о поединке Карпова и Корчного, по его словам, разносились тогда по всему СССР.

«Надеюсь, что вы примете картину такой, какая она есть. Она делалась на острие ножа, мы запустились накануне пандемии, с большим количеством артистов, с зарубежным блоком съемок», — рассказал о трудностях работы над фильмом Сидоров во время премьеры.

Ранее в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Вне себя». На закрытом показе присутствовали многие отечественные звезды.