Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 01:39
01:29
Общество
Вирусолог Нетесов: больной омикрон-штаммом способен заразить более шести человек
01:27
Общество
Продажи живых новогодних елок в России выросли по сравнению с 2020 годом
01:13
Общество
Вирусолог Ершов: омикрон-штамм может оказаться сигналом к окончанию пандемии COVID-19
01:04
Происшествия
Арестант Бутырской тюрьмы покончил с собой в камере следственного изолятора
01:02
Происшествия
Маршрутку занесло в кювет на скользкой трассе в районе Муринской дороги
01:01
Общество
Счетная палата предложила решение проблемы «старения» молодых семей в очереди за жильем
00:56
Экономика
Регионы России смогут самостоятельно определять тарифы на электроэнергию
00:53
Общество
ФМБА: препарат «Мир-19» снижает вирусную нагрузку после первой ингаляции
00:52
Политика
Зампостпреда США при ООН предупредил Россию о последствиях в случае «агрессии» на Украине
00:50
Общество
Мошенники нашли способ обворовывать россиян в обход СМС-подтверждения банковских операций
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тишковец спрогнозировал постепенное отступление морозов из Москвы

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 00:49
Общество
Тишковец спрогнозировал постепенное отступление морозов из Москвы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 23 декабря. Москва преодолела пик полярного вторжения, в последующие дни морозы начнут постепенно покидать столицу. Об этом заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Небольшое потепление начнется уже днем 23 декабря. В ночь на четверг из-за облачности температура воздуха в Москве составит минус 19-21 градус, а в области — минус 19–24 градуса.

Днем воздух прогреется до минус 11-13 градусов в городе и до минус 9-14 в Подмосковье. В пятницу столбик термометра установится в пределах 7-12 градусов ниже нуля, написал синоптик на своей странице в Instagram.

«Пик полярного вторжения пройден, и в последующие сутки морозы станут медленно отступать», — отметил он.

В субботу москвичей ждет ветреная и снежная погода. Это связано с циклоном, который придет в столицу с запада. Обильные снегопады будут сопровождаться потеплением до минус 4-9 градусов, а в воскресенье температура составит минус 7-12 градусов.

Накануне Москва пережила самую холодную ночь за последние 54 года. Столбик термометра в ночь на 22 декабря опускался до отметки в минус 22,2 градуса.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Тишковец спрогнозировал постепенное отступление морозов из Москвы
погода москва прогноз тишковец фобос
Комментировать