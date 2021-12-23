Тишковец спрогнозировал постепенное отступление морозов из Москвы

Москва, 23 декабря. Москва преодолела пик полярного вторжения, в последующие дни морозы начнут постепенно покидать столицу. Об этом заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Небольшое потепление начнется уже днем 23 декабря. В ночь на четверг из-за облачности температура воздуха в Москве составит минус 19-21 градус, а в области — минус 19–24 градуса.

Днем воздух прогреется до минус 11-13 градусов в городе и до минус 9-14 в Подмосковье. В пятницу столбик термометра установится в пределах 7-12 градусов ниже нуля, написал синоптик на своей странице в Instagram.

«Пик полярного вторжения пройден, и в последующие сутки морозы станут медленно отступать», — отметил он.

В субботу москвичей ждет ветреная и снежная погода. Это связано с циклоном, который придет в столицу с запада. Обильные снегопады будут сопровождаться потеплением до минус 4-9 градусов, а в воскресенье температура составит минус 7-12 градусов.

Накануне Москва пережила самую холодную ночь за последние 54 года. Столбик термометра в ночь на 22 декабря опускался до отметки в минус 22,2 градуса.