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Пожар на юге Москвы унес жизнь одного человека

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 23:06
Происшествия
Пожар на юге Москвы унес жизнь одного человека
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Москва, 22 декабря. Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на улице Бакинская, 27 в Москве. Такие данные привели в экстренных городских службах.

В квартире на девятом этаже загорелась обстановка на площади 12 «квадратов». Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. В очаге пожара спасатели нашли труп погибшего.

Причины возгорания на данный момент неизвестны. На месте происшествия продолжают работать представители экстренных служб.

Днем ранее в Новой Москве загорелась казарма войсковой части. Информации о погибших и пострадавших не приводилось.

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