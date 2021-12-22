Пожар на юге Москвы унес жизнь одного человека

Москва, 22 декабря. Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на улице Бакинская, 27 в Москве. Такие данные привели в экстренных городских службах.

В квартире на девятом этаже загорелась обстановка на площади 12 «квадратов». Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. В очаге пожара спасатели нашли труп погибшего.

Причины возгорания на данный момент неизвестны. На месте происшествия продолжают работать представители экстренных служб.

Днем ранее в Новой Москве загорелась казарма войсковой части. Информации о погибших и пострадавших не приводилось.