МВД показало видео допроса напавших на фигуриста Соловьева

Москва, 22 декабря. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев попал в больницу с травмой головы после того, как заступился за свою девушку перед группой студентов. Напавших на спортсмена задержали. Видео их допроса появилось в Сети.

Фигурантами уголовного стали двое уроженцев Читы, являющихся студентами юридических факультетов столичных вузов. Один из нападавших рассказал об инциденте.

По словам молодого человека, словесная перепалка началась после нескольких некорректных высказываний в адрес девушки спортсмена и подруг. В ходе ссоры Соловьев толкнул оппонента, после чего последний несколько раз ударил фигуриста. Студент извинился за оскорбления и раскаялся в содеянном.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 21 декабря. В результате потасовки олимпийский чемпион получил гематому мозга. В настоящий момент он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело.