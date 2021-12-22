Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 18:07
18:05
Армия
Аналитик Сивков рассказал о срыве операции немецкого спецназа погранслужбой ДНР
18:05
Весь мир
Президент Никарагуа помиловал более тысячи заключенных
18:05
Видео
Нью-йоркские полицейские в костюмах супергероев раздали подарки бедным
18:04
Происшествия
Самолет из Нанта экстренно направили в Бордо после объявления ЧС на борту
18:03
Спорт
Форвард «Зенита» Дзюба возглавил рейтинг самых медийных спортсменов года
18:00
Общество
Петербургские активисты раскритиковали власти за инициативу отлова бездомных животных
17:59
Весь мир
Аргентина присоединится к китайскому проекту «Один пояс, один путь»
17:58
Общество
В Волгоградской области готовы приступить к вакцинации подростков от COVID-19
17:51
Общество
Адвокат Пашаев рассказал, как Ефремов встретит Новый год в колонии
17:51
Политика
Автор 19Fortyfive Карпентер перечислил упущенные возможности США наладить отношения с РФ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В МГУ заявили, что девятилетняя Алиса Теплякова прогуливала занятия с 8 сентября

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 17:20
Общество
В МГУ заявили, что девятилетняя Алиса Теплякова прогуливала занятия с 8 сентября
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Поступившая на психологический факультет Московского государственного университета (МГУ) девятилетняя школьница Алиса Теплякова не посещает занятия, сообщили в пресс-службе факультета.

Девочки не видели в университете с 8 сентября. Причина, по которым юная студентка прогуливает лекции, неизвестна. До настоящего времени МГУ не получил документы, которые бы объяснили ее отсутствие.

«Несмотря на просьбы предоставить документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение семестра, факультет так до настоящего времени их и не получил», — сказано в сообщении.

Во время поступления Теплякова не показала «выдающихся знаний», из-за чего не поступила на бюджет, добавили в пресс-службе факультета. Несмотря на это, ее родители настояли на праве заключить договор о платном обучении. Затем они стали настаивать на том, чтобы их дочь училась по ускоренной программе и прошла шестилетнюю программу за два года.

Родители девятилетней Алисы Тепляковой намерены подать в суд на факультет психологии. По словам ее отца, судебные тяжбы будут из-за нарушений при проведении экзамена.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В МГУ заявили, что девятилетняя Алиса Теплякова прогуливала занятия с 8 сентября
мгу студентка теплякова
Комментировать