В МГУ заявили, что девятилетняя Алиса Теплякова прогуливала занятия с 8 сентября

Москва, 22 декабря. Поступившая на психологический факультет Московского государственного университета (МГУ) девятилетняя школьница Алиса Теплякова не посещает занятия, сообщили в пресс-службе факультета.

Девочки не видели в университете с 8 сентября. Причина, по которым юная студентка прогуливает лекции, неизвестна. До настоящего времени МГУ не получил документы, которые бы объяснили ее отсутствие.

«Несмотря на просьбы предоставить документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение семестра, факультет так до настоящего времени их и не получил», — сказано в сообщении.

Во время поступления Теплякова не показала «выдающихся знаний», из-за чего не поступила на бюджет, добавили в пресс-службе факультета. Несмотря на это, ее родители настояли на праве заключить договор о платном обучении. Затем они стали настаивать на том, чтобы их дочь училась по ускоренной программе и прошла шестилетнюю программу за два года.

Родители девятилетней Алисы Тепляковой намерены подать в суд на факультет психологии. По словам ее отца, судебные тяжбы будут из-за нарушений при проведении экзамена.