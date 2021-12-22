Главную елку России на Соборной площади украсили по мотивам сказки «Морозко»

Москва, 22 декабря. Рабочие закончили украшать главную елку России, которая расположена на Соборной площади Кремля.

Дерево ранее доставили из Московской области. После его установки рабочие приступили к ее украшению. В этом году ель наряжена в тематике зимнего леса по мотивам сказки «Морозко». Среди украшений — бусы и игрушки различных форм золотого и серебряного цветов.

В этом году новогодние игрушки были созданы из облегченных материалов. Они покрыты перламутровым и блестящим напылением. Это сделано для того, чтобы ель выглядела празднично в любую погоду, объяснила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, сообщает ТАСС.

Московская усадьба Деда Мороза завершила ремонт перед Новым годом. После обновления резиденция волшебника будет ждать посетителей круглогодично.