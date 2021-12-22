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Главную елку России на Соборной площади украсили по мотивам сказки «Морозко»

Общество
Главную елку России на Соборной площади украсили по мотивам сказки «Морозко»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 22 декабря. Рабочие закончили украшать главную елку России, которая расположена на Соборной площади Кремля.

Дерево ранее доставили из Московской области. После его установки рабочие приступили к ее украшению. В этом году ель наряжена в тематике зимнего леса по мотивам сказки «Морозко». Среди украшений — бусы и игрушки различных форм золотого и серебряного цветов.

В этом году новогодние игрушки были созданы из облегченных материалов. Они покрыты перламутровым и блестящим напылением. Это сделано для того, чтобы ель выглядела празднично в любую погоду, объяснила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, сообщает ТАСС.

Московская усадьба Деда Мороза завершила ремонт перед Новым годом. После обновления резиденция волшебника будет ждать посетителей круглогодично.

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