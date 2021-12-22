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Собянин заявил о возвращении безработицы в Москве на естественный уровень

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 13:24
Экономика
Собянин заявил о возвращении безработицы в Москве на естественный уровень
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Безработица в столице вернулась на естественный уровень 0,5%. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

По сравнению с максимумами кризисного 2020 года этот показатель сократился в шесть раз, указал градоначальник. Кроме того, по итогам девяти месяцев текущего года рост инвестиций в московскую экономику составил 21,9%, добавил он.

«Столкнувшись с ковидным кризисом мы ответили на него ростом инвестиций, а также адресной поддержкой бизнеса и горожан. В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой. Спад продолжался всего несколько месяцев, а затем его сменил новый подъем», — заявил мэр.

Увеличилось также производство в обрабатывающих отраслях — на 23,4%. Рост оборотов в торговле столицы достиг 11,8%, представил данные Собянин.

Экономика России восстановилась от последствий коронавируса уже к середине 2021 года, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.

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москва собянин безработица инвестиции экономика москвы
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