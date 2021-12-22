Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 13:31
13:31
Общество
Из-за аномальных морозов в трех районах Мордовии отменили школьные занятия
13:30
Видео
Женщина родила двойню на парковке торгового центра в Волгограде
13:30
Политика
Песков: Россия довела до Турции неодобрение из-за присвоения имени Дудаева парку в Керфезе
13:30
Общество
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник
13:24
Экономика
Собянин заявил о возвращении безработицы в Москве на естественный уровень
13:22
Общество
Россия может пересмотреть запрет на международное сообщение из-за омикрон-штамма COVID-19
13:22
Происшествия
Сотруднику МГУ потребовалась медпомощь после нападения отца девятилетней студентки
13:21
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с лидером Египта ситуацию в регионе
13:20
Происшествия
Генпрокуратура направила представления главе Ростехнадзора в Сибири после ЧП на шахте «Листвяжная»
13:19
Шоу-бизнес
Ксения Бородина попросила прощения у дочери от Курбана Омарова в день ее шестилетия
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Собянин анонсировал открытие в Москве двух новых диаметров МЦД в 2023-24 годах

Общество
Собянин анонсировал открытие в Москве двух новых диаметров МЦД в 2023-24 годах
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 22 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах открыть в 2023-24 годах в российской столице еще несколько центральных диаметров.

В общей сложности власти города намерены открыть два новых диаметра наземного метро. Они будут называться МЦД-3 и МЦД-4. Введение их в эксплуатацию запланировано на 2023-2024 год, добавил Собянин.

Метрополитен и МЦК столицы России будут работать в течение всей новогодней ночи. Такое поручение шестой год подряд подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Специально для тех работников метро и пассажиров, которые встретят этот праздник в вагонах и на эскалаторах, будут транслироваться поздравления президента России Владимира Путина и главы Москвы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Собянин анонсировал открытие в Москве двух новых диаметров МЦД в 2023-24 годах
москва метро собянин мцд
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать