Собянин анонсировал открытие в Москве двух новых диаметров МЦД в 2023-24 годах

Москва, 22 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах открыть в 2023-24 годах в российской столице еще несколько центральных диаметров.

В общей сложности власти города намерены открыть два новых диаметра наземного метро. Они будут называться МЦД-3 и МЦД-4. Введение их в эксплуатацию запланировано на 2023-2024 год, добавил Собянин.

Метрополитен и МЦК столицы России будут работать в течение всей новогодней ночи. Такое поручение шестой год подряд подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Специально для тех работников метро и пассажиров, которые встретят этот праздник в вагонах и на эскалаторах, будут транслироваться поздравления президента России Владимира Путина и главы Москвы.