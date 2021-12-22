Москва увеличит в 2022 году социальные расходы на 9%

Москва, 22 декабря. Расходы бюджета Москвы на социальную политику в 2022 году увеличатся на 9%. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он также рассказал, что по итогам текущего года ожидается рост доходов бюджета более чем на 20% относительно докризисного 2019 года. Восстановление экономики города в 2021 году полностью компенсировало ущерб, нанесенный пандемией, подчеркнул Собянин. По словам градоначальника, в следующем году не менее 40% расходной части бюджета столицы пойдет на развитие инфраструктуры.

Москва продолжает активно сотрудничать с иностранными предпринимателями. Как ранее рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, оборот внешней торговли между Москвой и Чехией за девять месяцев этого года вырос на 45% и достиг 3,1 млрд долларов.