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Два человека погибли при аварии контейнеровоза и самосвалов на МКАДе

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 08:26
Происшествия
Два человека погибли при аварии контейнеровоза и самосвалов на МКАДе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 22 декабря. Авария с участием двух грузовиков и контейнеровоза произошла на 29-м километре внешней стороны МКАД. В результате ДТП погибли два человека, один также получил серьезные ранения. Такие данные привели в столичной ГИБДД.

Авария произошла примерно в 5:05. Во время осуществления буксировки водитель одного самосвала остановил машину и вышел на проезжую часть. В этот момент в стоящие грузовики врезался контейнеровоз.

В результате ДТП погибли мужчина, находящийся на проезжей части, и водитель контейнеровоза. Серьезно пострадал также москвич, находившийся за рулем буксируемого самосвала. Ему потребовалась госпитализация. По данным ГИБДД, движение на участке аварии затруднено.

Несколько дней назад два автомобиля и грузовик столкнулись в районе 31-го километра МКАД. В результате аварии один человек погиб и один серьезно пострадал.

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москва дтп мкад
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