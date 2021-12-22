Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 08:58
08:55
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала, как начала курить ради роли в фильме «Быть Рикардо»
08:54
Общество
Оперативный штаб Сочи работает в круглосуточном режиме из-за штормового предупреждения
08:53
Политика
Суд в США признал химика Либера виновным в сокрытии связей с Китаем
08:52
Общество
Бенгальские огни подорожали на 15% в России
08:51
Политика
Политолог Марков: Запад отдает приказы Зеленскому
08:48
Общество
Покалывание и пощипывание кожи назвали признаками обморожения
08:46
Политика
Политолог Марков: США попытаются испортить Олимпиаду Китаю
08:44
Экономика
Курс доллара вырос на Мосбирже до 74,5 рубля
08:41
Общество
Диетолог Гудожникова заявила о пользе корицы для снижения уровня холестерина в крови
08:40
Происшествия
Мать поджигателя «Ленты» в Томске рассказала об инвалидности сына
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гидрометцентр предупредил москвичей о 20-градусных морозах и гололедице в среду

Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о 20-градусных морозах и гололедице в среду
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Гололедица, облачная погода с прояснениями и температура до минус 20 градусов ожидается в Москве в среду, 20 декабря. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

Весь декабрьский день пройдет в столице преимущественно без осадков. В дневное время ожидается до минуc 18-20 градусов по Цельсию, а ночью столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 21 градус.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Московской области 22 декабря отметка столбиков термометров будет варьироваться в пределах минус 18-23 градусов. В ночь на четверг температурные показатели могут опуститься до минус 24 градуса. До ночи 23 декабря также продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гидрометцентр предупредил москвичей о 20-градусных морозах и гололедице в среду
погода москва гидрометцентр
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать