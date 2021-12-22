Гидрометцентр предупредил москвичей о 20-градусных морозах и гололедице в среду

Москва, 22 декабря. Гололедица, облачная погода с прояснениями и температура до минус 20 градусов ожидается в Москве в среду, 20 декабря. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

Весь декабрьский день пройдет в столице преимущественно без осадков. В дневное время ожидается до минуc 18-20 градусов по Цельсию, а ночью столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 21 градус.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Московской области 22 декабря отметка столбиков термометров будет варьироваться в пределах минус 18-23 градусов. В ночь на четверг температурные показатели могут опуститься до минус 24 градуса. До ночи 23 декабря также продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов.