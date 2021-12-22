Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух подозреваемых в избиении Соловьева

Москва, 22 декабря. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении людей, которых подозревают в избиении чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Спортсмен недавно дал первые показания после происшествия. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Драка произошла ночью на территории Москвы.

Конфликт произошел после того, как Соловьев заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Конфликт произошел на улице. Врачи диагностировали у фигуриста умеренное субарахноидальное кровоизлияние, которое случилось после черепно-мозговой травмы.