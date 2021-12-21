Жительница Москвы подселила более 100 кошек в свою квартиру

Москва, 21 декабря. Женщина поселила более 100 кошек в одной московской квартире, устроив настоящий питомник. На нее пожаловались возмущенные соседи.

Жильцы многоэтажного дома заявили, что страдают от неприятного запаха. Кроме того, громкое мяуканье мешает им нормально спать.

Чтобы пройти к своей квартире, соседи вынуждены задерживать дыхание. Они давно упрашивают женщину сдать животных в приют, однако она, по словам жильцов, отвечает агрессией на все предложения

Зоозащитники уверены, что содержание животных в таких условиях может быть расценено как издевательство. Соседи подали иск в суд и ждут решение проблемы от правоохранителей, передает РЕН-ТВ.

Пожарные ранее спасли четырех кошек из горящего дома в Ангарске. Они сделали им непрямой массаж сердца и подали воздух через дыхательные аппараты.