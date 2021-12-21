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Температуру отопления домов в Москве подняли до максимума из-за холодов

Общество
Температуру отопления домов в Москве подняли до максимума из-за холодов
pixabay.com

Москва, 21 декабря. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что температуру в системе отопления подняли до максимума из-за морозов.

Режимы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с уличной температурой воздуха. Специалисты ЖКХ заранее получают прогноз от синоптиков и принимают решение о повышении температуры в системе отопления, сообщает РИА Новости.

«В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов», — рассказал Бирюков.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о приходе сильных морозов с Карского моря, севера Таймыра и с Восточно-Сибирского моря. Столбики термометров опустятся до −15 градусов.

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москва отопление морозы
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