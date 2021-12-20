Вильфанд предупредил москвичей о приходе сильных морозов с севера

Москва, 20 декабря. Жителей Москвы ожидают необычайно низкие температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Холода прибудут в столицу уже на этой неделе. По словам синоптика, это связано с приходом холодных воздушных масс с Карского моря, севера Таймыра, с Восточно-Сибирского моря. Столбики термометров в Москве опустятся до −15 градусов. Отмечается, что такая климатическая ситуация ожидается и в других регионах Центральной части России.

«Везде будет очень холодная погода, она будет ниже нормы в центре Европейской России на 10-13 градусов, и это мощное похолодание, а в южных регионах — на 5-8 градусов ниже нормы. Очень холодно», — заявил Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Частые оттепели и понижения температуры воздуха в зимний период ожидаются в России, особенно в ее европейской части, после Нового года. Об этом ранее сообщил Роман Вильфанд.