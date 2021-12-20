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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозов

Общество
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозов
pixabay.com

Москва, 20 декабря. Гидрометцентр предупредил жителей Москвы об оранжевом уровне погодной опасности, который продержится до ночи четверга, 23 декабря.

Согласно сообщению, повышенный уровень погодной опасности объявлен в городе из-за очень низких температур. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — отметили специалисты.

Также в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, которая образовалась на дорогах столицы России.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о «неоднородной» зиме. По мнению синоптика, в январе и феврале 2022 года ожидается сразу несколько оттепелей, сменяющихся заморозками.

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