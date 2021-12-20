Высота сугробов в Москве превысила норму и составила 25 сантиметров

Москва, 20 декабря. Высота сугробов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ уже составляет 25 сантиметров, что на десять сантиметров больше нормы.

При этом высота снежного покрова в российской столице только продолжает расти. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ к 09.00 20 декабря составила 25 сантиметров — это на 10 сантиметров больше нормы и соответствует климатическим показателям 10 января», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, через неделю ожидается прибавка в почти в девять сантиметров. Рекорд для этого дня принадлежит 1919 и 1941 годам, когда на улицах высота сугробов составила 34 сантиметра.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, предупредил россиян о неоднородной зиме. После Нового года сильные морозы могут резко сменяться оттепелями.