Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 12:38
12:35
Общество
Кардиолог Шалыгина назвала отрыв тромба частой причиной смерти молодых людей
12:34
Технологии
Apple готовится запустить новый iPhone SE в пробное производство
12:33
Экономика
Объем вложений россиян в крипторынок превысил 5 триллионов рублей
12:32
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о появлении экс-мужа в шоу «Давай поженимся!»
12:30
Общество
Американский боец смешанных единоборств Джордан Янг умер на 28-м году жизни
12:30
Происшествия
Скользкая дорога спровоцировала ДТП с «перевертышем» на Дальневосточном проспекте
12:30
Общество
Хореограф Егор Дружинин посетил квартирник кавер-группы «Минус 40»
12:30
Видео
Изделия молодого модельера из Челябинска получили мировую популярность
12:29
Политика
Политолог Рар назвал партию «Зеленых» инициатором антироссийских настроений в Германии
12:29
Армия
19FortyFive: гиперзвуковые ракеты и беспилотники пустят ко дну любой авианосец ВМС США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Высота сугробов в Москве превысила норму и составила 25 сантиметров

Общество
Высота сугробов в Москве превысила норму и составила 25 сантиметров
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 декабря. Высота сугробов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ уже составляет 25 сантиметров, что на десять сантиметров больше нормы.

При этом высота снежного покрова в российской столице только продолжает расти. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ к 09.00 20 декабря составила 25 сантиметров — это на 10 сантиметров больше нормы и соответствует климатическим показателям 10 января», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, через неделю ожидается прибавка в почти в девять сантиметров. Рекорд для этого дня принадлежит 1919 и 1941 годам, когда на улицах высота сугробов составила 34 сантиметра.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, предупредил россиян о неоднородной зиме. После Нового года сильные морозы могут резко сменяться оттепелями.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Высота сугробов в Москве превысила норму и составила 25 сантиметров
москва снег сугробы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать