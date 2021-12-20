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Московские власти продлили действие QR-кодов переболевших COVID-19

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 02:58
Общество
Московские власти продлили действие QR-кодов переболевших COVID-19
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 20 декабря. Правительство Москвы сократило срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Вместе с этим они продлили QR-коды граждан, переболевших COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Так, срок действия ПЦР-тестов был сокращен до двух календарных дней, а QR-кодов — увеличен до 12 месяцев. По словам Собянина, обстановка с COVID-19 в столице России остается стабильной. Он подчеркнул, что в регионе было полностью выполнено поручение об обязательной вакцинации не менее 80% сотрудников сфер здравоохранения, образования, социальной, торговли, общественного питания и некоторых других, передает РИА Новости.

Московский мэр также добавил, что из-за принятого решения об изменении сроков действия QR-кодов с 20 декабря в регионе электронные сертификаты продлеваются с шести до двенадцати месяцев. Он отметил, что по истечению периода в полгода они будут продлеваться автоматически, если с момента выздоровления гражданина еще не прошел год.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал вопрос об ограничениях по COVID-19 к Новому году. По его словам, пока жители Москвы могут ориентироваться на уже введенные меры, а при введении новых гражданам сообщат заранее.

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