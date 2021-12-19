Видео с места двойного убийства в Москве появилось в Сети

Москва, 19 декабря. Столичная прокуратура опубликовала видео из квартиры на Каширском шоссе, где были убиты две женщины.

Бытовой конфликт произошел вечером 19 декабря. В ходе ссоры мужчина начал избивать свою жену. Под горячую руку попала так же и 85-летняя теща. В итоге разъяренный москвич забил насмерть обоих и быстро скрылся с места происшествия на личном автомобиле.

Следственный комитет объявил подозреваемого в розыск. Спустя некоторое время правоохранительные органы задержали преступника. Он был доставлен в отделение полиции для допроса.

Во время убийства в квартире находилась также десятилетняя девочка, которая является дочерью убийцы. Она вовремя успела убежать из квартиры и попросить помощи.