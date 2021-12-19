Московская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на Каширском шоссе

Москва, 19 декабря. Правоохранительные органы провели задержание мужчины, который жестоко расправился с двумя женщинами в одной из московских квартир.

По данным РЕН ТВ, двойное убийство произошло в доме на Каширском шоссе. В ходе ссоры, мужчина вышел из себя и начал избивать жену. На помощь ей кинулась 85-летняя теща. Обе были забиты до смерти тяжелым предметом, однако 10-летней дочери семейства удалось сбежать из квартиры.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. На месте происшествия до сих пор работают следователи и криминалисты.

После расправы мужчина сел в автомобиль и скрылся. Полиция объявила его в розыск