СКР возбудил уголовное дело по факту двойного убийства женщин в Москве

Москва, 19 декабря. Мужчина до смерти забил свою супругу и тещу в квартире на Каширском шоссе в Москве. По факту убийства двух женщин столичные правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили на сайте СК России.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Полиция устанавливает все обстоятельства и детали произошедшего.

Сразу после расправы над членами семьи подозреваемый москвич пустился в бега. Вероятнее всего, на зверское убийство мужчину подтолкнул давний конфликт, вспыхнувший между ним и его супругой с матерью. Поиски убийцы продолжаются.