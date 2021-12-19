Стаи дроздов-рябинников были замечены в Москве

Москва, 19 декабря. Дрозды-рябинники остались на зимовку в столице России. Особенности питания маленьких птичек описали на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Пестрые птицы предпочитают не кочевать в поисках тепла и пропитания, а остаются на зимовку в привычном месте. Летом они любят питаться беспозвоночными, а зимой переходят на вегетарианское меню и активно поедают плоды деревьев и кустарников. Например, ягоды рябины или боярышника.

Дрозд-рябинник давно привык к человеческому обществу и не боится оставаться в крупных городах. Птицы предпочитают сбиваться в стаи и дружно дают отпор обидчикам. Ворона зачастую разоряет их гнезда, но к дроздам предпочитает не приближаться.

Птицы могут определять и запоминать ядовитые виды растений и насекомых. Результаты исследования представили ученые из Бристольского университета в ходе научной работы.