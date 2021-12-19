Московская усадьба Деда Мороза будет открыта круглый год

Москва, 19 декабря. Усадьба Деда Мороза в Москве теперь будет открыта круглый год. Ее работа началась в преддверии Нового года,

Московская усадьба Деда Мороза завершила ремонт перед Новым годом. После обновления резиденция волшебника будет ждать посетителей круглогодично.

Дед Мороз из Московской усадьбы отметил, что в чудеса можно верить в любой возрасте. Тут имеет значение не количество прожитых лет, а наличие доброты в сердце. Главное, верить в честное, искреннее отношение между людьми, пояснил сказочный персонаж. Дед Мороз поделился со слушателями секретами долгой жизни, а также назвал правила посещения своей усадьбы в пандемию.