Школьники из Москвы завоевали три золота на международной олимпиаде по информатике

Москва, 19 декабря. Московские школьники приняли участие в международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics и забрали с собой три золотые медали, сообщили на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Олимпиада проводилась в несколько туров 16 и 17 декабря, а организатором мероприятия выступил Бухарест. Среди участников присутствовали 60 команд из 12 стран. От России были отправлены две группы, которые провели подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах.

«Московские школьники завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics», — указано в сообщении.

Старшеклассники из Президентского физико-математического лицея заняли первое место на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Российская команда получила две золотые, а также две серебряные медали.