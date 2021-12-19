Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 16:50
16:44
Происшествия
Десять человек пострадали при взрыве газовых баллонов в столовой в Узбекистане
16:42
Политика
Глава минобороны Германии анонсировала переговоры НАТО по России на следующей неделе
16:41
Происшествия
Водитель внедорожника потерял управление на скользкой дороге и протаранил забор в Петербурге
16:40
Общество
Мурашко заявил, что богатый опыт врачей позволит противостоять омикрон-штамму COVID-19
16:40
Видео
Мадридские байкеры устроили благотворительный заезд в костюмах Санта-Клауса
16:39
Армия
Уничтожение боевиков в Сирии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» попало на видео
16:35
Общество
Школьники из Москвы завоевали три золота на международной олимпиаде по информатике
16:34
Общество
Раненую женщину со следами ссадин и кровоподтеков на лице спасли сотрудники Росгвардии
16:33
Общество
Море денег и успех ждут в 2022 году четыре знака зодиака
16:33
Происшествия
Четыре рейса задержали в аэропорту Волгограда
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Школьники из Москвы завоевали три золота на международной олимпиаде по информатике

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 16:35
Общество
Школьники из Москвы завоевали три золота на международной олимпиаде по информатике
ioi2018.jp  /  Официальный портал Олимпиады по информатике в Цукубе

Москва, 19 декабря. Московские школьники приняли участие в международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics и забрали с собой три золотые медали, сообщили на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Олимпиада проводилась в несколько туров 16 и 17 декабря, а организатором мероприятия выступил Бухарест. Среди участников присутствовали 60 команд из 12 стран. От России были отправлены две группы, которые провели подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах.

«Московские школьники завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics», — указано в сообщении.

Старшеклассники из Президентского физико-математического лицея заняли первое место на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Российская команда получила две золотые, а также две серебряные медали.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Школьники из Москвы завоевали три золота на международной олимпиаде по информатике
олимпиада информатика хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать