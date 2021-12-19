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Мэр Москвы Собянин рассказал о стоимости лечения пациентов с коронавирусом

Экономика
Мэр Москвы Собянин рассказал о стоимости лечения пациентов с коронавирусом
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Москва, 19 декабря. Лечение одного больного с коронавирусной инфекцией в Москве обходится в среднем в 240 тысяч рублей, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Стоимость лечения больных с тяжелой формой коронавируса, находящихся в реанимации, гораздо выше, чем пациентов, переносящих инфекцию в легкой форме.

«Если в среднем считать, то выходит где-то около 240 тысяч рублей на человека. Значит, четверть миллиона — один больной в стационаре», — объяснил Собянин.

Оперштаб информирует, что за минувшие сутки в Москве выявлено 3013 новых случаев COVID-19. При этом российская столица создала порядка 50 передовых решений для борьбы с пандемией. Она заняла первое место в Европе и третье в мире в рейтинге соответствующих инноваций.

Британские исследователи ранее заметили, что переболевшие простудой люди имеют более высокую защиту от коронавируса. Медики объясняют это повышением уровня защитных Т-клеток в крови человека.

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Все новости / Экономика / Мэр Москвы Собянин рассказал о стоимости лечения пациентов с коронавирусом
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