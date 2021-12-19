Жители Подмосковья нашли в сугробах устойчивых к морозу снежных блох

Москва, 19 декабря. Необычных насекомых нашли в снегу жители подмосковного Солнечногорска. Ими оказались не засыпающие зимой глетчерные блохи, иначе называемые снежными блохами.

Эти насекомые совершенно безопасны для человека. Они питаются крионитом — смесью частичек почвы, хвойной пыльцы и других органических и минеральных компонентов. Насекомое достигает в длину 1,5 — 2,5 мм.

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«Животные и люди их не интересуют, в домах они жить не могут, погибают при температуре выше плюс 12 градусов. В общем, ничего страшного. При температуре ниже минус 10 они заснут, а весной зароются поглубже в грунт», — сообщила одна из местных жительниц в социальных сетях.

В некоторых водоемах России обитают водяные блохи, не являющиеся прямыми родственниками снежных. Они тоже совершенно безопасны для человека, хотя и испугали отдыхающих на побережье Азовского моря россиян.