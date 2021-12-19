Синоптик Тишковец предупредил москвичей об аномально низком атмосферном давлении

Москва, 19 декабря. Серьезное снижение атмосферного давления ожидается в Москве, заявил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На протяжении 19 декабря погода в столичном регионе будет находиться под влиянием центра циклона, насыщенного снеговыми облаками и теплым атлантическим воздухом. В связи с этим в российской столице пойдет небольшой снег, добавил Тишковец.

«Атмосферное давление окажется аномально низким: на 25 единиц ниже положенной нормы», — заявил синоптик у себя в Instagram.

На протяжении дня температура воздуха в городе составит приблизительно 0 градусов. В Подмосковье столбик ее показатели будут колебаться в пределах −4...+1 градуса, добавил синоптик. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 722 мм рт. ст.

Показатели температуры воздуха в Москве опустятся до отметки в −15 градусов в грядущий понедельник, 20 декабря. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Холода продлятся до четверга.