«Ультраполярное вторжение» циклона из Арктики принесет в Москву рекордные холода

Москва, 18 декабря. Москву в выходные накроет волна холодного воздуха, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал «ультраполярное вторжение» и резкое понижение температуры воздуха.

Жители столицы столкнутся с «ныряющим циклоном», который называют так из-за его способности резко изменять направление движения, пояснил Леус. Он придет с севера через центральную часть России.

«Это будет сопровождаться усилением ветра, аномально низким давлением, снегопадами, метелями и, что самое неприятное, вслед за ним придет мощная холодная волна и сильно похолодает. Будет поступать очень холодный воздух из акватории Карского моря, и случится так называемое ульраполярное вторжение», объяснил синоптик в беседе с НСН.

Специалист предполагает, что температурный антирекорд этой зимы будет побит, воздух будет на 10-12 градусов холоднее нормы. Этот период может продлиться до пяти дней. На дорогах возможны пробки из-за снегопада.

Михаил Леус считает преувеличенным то внимание, которое международные экологические организации уделяют антропогенному воздействию на природу как главному фактору, влияющему на изменение климата Земли. По мнению синоптика, основными факторами, определяющими климат на Земле, остаются процессы, происходящие внутри планеты, и солнечная активность.