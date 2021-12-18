Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 19:33
19:32
Общество
Журнал Empire опубликовал обложки нового «Бэтмена»
19:31
Происшествия
Глава УГИБДД по Орловской области попал под статью за фиктивное трудоустройство в вузе
19:26
Спорт
Тренерский штаб «Фиорентины» включил Кокорина в заявку команды на матч с «Сассуоло»
19:26
Армия
Аналитик Леонков: дождь, туман и снег делают бесполезным американский боевой лазер
19:24
Общество
Въезд в Австрию будет доступен для переболевших и привитых от COVID-19 с 20 декабря
19:22
Общество
Врач Малышев назвал сроки жизни коронавируса на разных поверхностях
19:18
Происшествия
Житель Уфы спас мужчину из полыхающей машины
19:17
Политика
Политолог Ищенко предсказал Европе мрачное будущее
19:16
Происшествия
Житель Верхней Пышмы едва не лишился зрения после жалобы на шумную вечеринку
19:13
Весь мир
Более 70 марокканских мигрантов арестованы в Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Ультраполярное вторжение» циклона из Арктики принесет в Москву рекордные холода

Общество
«Ультраполярное вторжение» циклона из Арктики принесет в Москву рекордные холода
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 декабря. Москву в выходные накроет волна холодного воздуха, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал «ультраполярное вторжение» и резкое понижение температуры воздуха.

Жители столицы столкнутся с «ныряющим циклоном», который называют так из-за его способности резко изменять направление движения, пояснил Леус. Он придет с севера через центральную часть России.

«Это будет сопровождаться усилением ветра, аномально низким давлением, снегопадами, метелями и, что самое неприятное, вслед за ним придет мощная холодная волна и сильно похолодает. Будет поступать очень холодный воздух из акватории Карского моря, и случится так называемое ульраполярное вторжение», объяснил синоптик в беседе с НСН.

Специалист предполагает, что температурный антирекорд этой зимы будет побит, воздух будет на 10-12 градусов холоднее нормы. Этот период может продлиться до пяти дней. На дорогах возможны пробки из-за снегопада.

Михаил Леус считает преувеличенным то внимание, которое международные экологические организации уделяют антропогенному воздействию на природу как главному фактору, влияющему на изменение климата Земли. По мнению синоптика, основными факторами, определяющими климат на Земле, остаются процессы, происходящие внутри планеты, и солнечная активность.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Ультраполярное вторжение» циклона из Арктики принесет в Москву рекордные холода
леус фобос прогноз погоды
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать