Чешские инвесторы заинтересовались московской экономикой

Москва, 18 декабря. Российская столица продолжает активно сотрудничать с предприятиями из Чехии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова передает НСН.

Внешняя торговля между столицей России и Чешской Республикой выросла в период с января по сентябрь этого года и вышла за отметку в 3,1 млрд долларов. Это на 45% больше, чем фиксировалось в такой же промежуток прошлого года.

«Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробанка РФ, на 1 июля 2021 года на долю чешских компаний приходится порядка 224 млн долларов накопленных прямых инвестиций. Прирост с начала 2021 года составляет 7,8%», — рассказывает вице-мэр.

Инвесторы из Чехии, как правило, направляют средства в финансовые организации и страховые фирмы. Помимо этого, их интересуют сектор торговли, сфера промышленности, а также инновационные технологии и недвижимость. По словам Ефимова, в московскую экономику также много вкладываются резиденты Германии, Франции, Финляндии, Италии, а также других государств. Бизнес из Австрии недавно нарастил инвестиции в Москву на 200 млн долларов.