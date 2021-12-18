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Продажи квартир в новостройках Москвы за год упали на 21%

Экономика
Продажи квартир в новостройках Москвы за год упали на 21%
минстройрк.рф

Москва, 18 декабря. Объем продаж квартир в новостройках Москвы сократился на 21% относительно ноября прошлого года. При этом в сравнении с октябрем рынок показывает положительную динамику, сообщает РБК.

Риелторы посчитали, что в ноябре на первичном рынке столицы было продано 6,14 тысячи квартир и апартаментов. С использованием ипотеки было заключено 59,3% сделок.

В октябре-ноябре 2021 года на рынке новостроек появилось 8 новых ЖК, где были выставлены на продажу 3,7 тыс. квартир. В целом осенью на рынке первичной недвижимости столицы появилось 26 ЖК с 13 тыс. квартирами. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Москве в ноябре составила 324,5 тыс. рублей — это на 30,8% больше, чем годом ранее.

По оценке экспертов, стоимость первичной недвижимости в Москве может упасть на 15–20% к концу 2022 — началу 2023 года. Делая такой прогноз, аналитики ссылаются на высокие темпы строительства в столице.

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москва недвижимость новостройки
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