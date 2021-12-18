Судья по делам губернаторов Кировской области Юлия Сафина скончалась в Москве

Москва, 18 декабря. Судья Басманного суда Юлия Сафина, санкционировавшая многие громкие аресты, умерла в возрасте 39 лет. Причиной смерти названы последствия коронавируса, передает Telegram-канал 112.

Сафина избирала и продлевала меры пресечения губернаторам Кировской области Леониду Маркелову и Никите Белых, главе Серпуховского района Александру Шестуну. Также она вынесла приговор экс-полицейским по делу журналиста Ивана Голунова.

Квалификационная коллегия столичных судей лишила Сафину статуса судьи в мае 2021 года. Она обжаловала это решение, после чего ее вернули в должность судьи. В последнее время Юлия Сафина занималась делами об административных нарушениях.

В пресс-службе Басманного суда столицы в беседе с ФАН отметили, что не располагают информацией о смерти Сафиной. Пресс-секретарь добавила, что какие-либо официальные комментарии будут возможны только в понедельник.

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