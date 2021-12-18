Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 16:26
16:23
Экономика
Продажи квартир в новостройках Москвы за год упали на 21%
16:22
Политика
Депутат Аксаков: большинство уехавших россиян проклинает жизнь на Западе
16:22
Происшествия
Аварийный двухэтажный дом сгорел в Новосибирске
16:21
Общество
Памятник на могиле Грачевского могут установить 14 января
16:19
Происшествия
Движение поездов по красной ветке петербургского метро временно приостановлено
16:17
Происшествия
Женщина-водитель погибла в лобовом ДТП на шоссе в Миассе
16:16
Экономика
Предложение апартаментов в Петербурге продемонстрировало новый антирекорд
16:12
Экономика
Крым компенсирует сниженные цены на электричество за счет субсидий
16:12
Армия
Минобороны РФ впервые показало видео уничтожения дрона беспилотником «Орион»
16:10
Весь мир
Международный день мигранта беженцы в Ливии проводят у офиса УВКБ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Судья по делам губернаторов Кировской области Юлия Сафина скончалась в Москве

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 15:38
Общество
Судья по делам губернаторов Кировской области Юлия Сафина скончалась в Москве
wikipedia.org  /  Legal Gavel &amp; Open Law Book

Москва, 18 декабря. Судья Басманного суда Юлия Сафина, санкционировавшая многие громкие аресты, умерла в возрасте 39 лет. Причиной смерти названы последствия коронавируса, передает Telegram-канал 112.

Сафина избирала и продлевала меры пресечения губернаторам Кировской области Леониду Маркелову и Никите Белых, главе Серпуховского района Александру Шестуну. Также она вынесла приговор экс-полицейским по делу журналиста Ивана Голунова.

Квалификационная коллегия столичных судей лишила Сафину статуса судьи в мае 2021 года. Она обжаловала это решение, после чего ее вернули в должность судьи. В последнее время Юлия Сафина занималась делами об административных нарушениях.

В пресс-службе Басманного суда столицы в беседе с ФАН отметили, что не располагают информацией о смерти Сафиной. Пресс-секретарь добавила, что какие-либо официальные комментарии будут возможны только в понедельник.

Ранее стало известно о смерти 72-летнего Александра Градского. Незадолго до смерти известный композитор жаловался на здоровье.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Судья по делам губернаторов Кировской области Юлия Сафина скончалась в Москве
смерть судья басманный суд коронавирус юлия сафина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать