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Пересильд и Шмыкова посетили премьеру «Иммерсивного Щелкунчика» в ГУМе

Общество
Пересильд и Шмыкова посетили премьеру «Иммерсивного Щелкунчика» в ГУМе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 18 декабря. Актрисы Юлия Пересильд и Варвара Шмыкова оценили мультисенсорное шоу «Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка». Премьера проекта состоялась в столичном ГУМе 16 декабря.

Шоу создала канадская компания Storywall Entertainment, а Москва стала первым европейским городом, где показали «Щелкунчика» в новом прочтении. Представление сочетает иммерсивное мультисенсорное шоу, 3D-анимацию, театр, балет и выступления гимнастов. У Шмыковой остались положительные впечатления от премьеры, поскольку маленькие гости не просто сидели на стульях, как это обычно бывает.

«Зная абсолютно неусидчивый нрав детей, я понимаю, что вот такой формат, когда они могут бегать, трогать артистов, брать блестки и таким образом участвовать, намного лучше и интереснее», — пояснила актриса.

Помимо Шмыковой и Пересильд, на представление пришли и другие знаменитости, причем многие взяли с собой детей. Так, на премьере «Иммерсивного Щелкунчика» были замечены DJ Грув, Мария Кожевникова, Марина Кравец, Ксения Алферова и Егор Бероев.

Ранее в Москве возник ажиотаж в связи с покупкой билетов на балет «Щелкунчик». Желающие увидеть представление перед Новым годом выстроились в очередь, которая растянулась на десятки метров.

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пересильд шмыкова иммерсивный щелкунчик
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