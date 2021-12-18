Жителям Москвы пообещали небольшой снег и гололедицу 18 декабря

Москва, 18 декабря. Небольшой снег пройдет в субботу, 18 декабря, в Москве. Температура воздуха будет колебаться в значениях от минус трех до нуля градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр страны.

Синоптики предупреждают, что на дорогах образуется гололедица. Столбик термометра днем не опустится ниже отметки в минус три градуса, однако к ночи на воскресенье, 19 декабря, возможно похолодание до минус четырех градусов.

Ветер будет иметь западное направление и скорость 5-10 м/с. Ночью осадки в виде снега могут усилиться, предупредили синоптики.

Показатели температуры воздуха в Москве опустятся до отметки в −15 градусов в грядущий понедельник, 20 декабря. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Холода продлятся до четверга.