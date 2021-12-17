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Собянин поручил продлить работу московского метрополитена на всю новогоднюю ночь

Общество
Собянин поручил продлить работу московского метрополитена на всю новогоднюю ночь
pixabay.com

Москва, 17 декабря. Столичный метрополитен и МЦК будут работать в течение всей новогодней ночи. Такое поручение шестой год подряд подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что для работников метро и тех, кто встретит Новый год в вагонах и на эскалаторах, будут транслироваться поздравления президента России Владимира Путина и главы Москвы. Для этого в подземке установят 17 тысяч экранов. Трансляции также можно будет посмотреть на 185 дорожных экранах.

«Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах — на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа еще 91 маршрута продлена до 03:30», — уточнили в пресс-службе мэра Москвы.

Тем временем елка украсила Соборную площадь Московского Кремля. Главное новогоднее дерево выбирали из десятка елей, они должны были соответствовать нескольким критериям.

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метро собянин мцк
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