Жителей Москвы ожидает пик похолодания на грядущей неделе

Москва, 17 декабря. Показатели температуры воздуха в Москве опустятся до отметки в −15 градусов в грядущий понедельник, 20 декабря. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Согласно прогнозам синоптиков, пик похолодания в российской столице продлится до четверга. Показатели столбиков термометров будут отклоняться от нормальных значений примерно на семь градусов. Однако к концу рабочей недели москвичей вновь ожидает потепление.

«Уже в конце недели температура пойдет на резкое повышение, холодный поток сменится на южные. К выходным дням температура повысится до нулевых отметок», — объяснил Варакин в беседе с Общественной службой новостей.

В грядущие выходные погодные условия в Москве сформируются под влиянием циклона и атмосферных фронтов. Метеорологи прогнозируют выпадение мокрого снега. Общее количество осадков составит примерно 20% от месячной нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что 19 декабря Москву накроет сильная метель. Скорость порывов ветра составит 17 метров в секунду. Кроме того, прогнозируется понижение атмосферного давления до 730 миллиметров ртутного столба.