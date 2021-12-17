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Спрос на вторичное жилье в Москве снизился на 20%

Экономика
Спрос на вторичное жилье в Москве снизился на 20%
unsplash.com  /  Kirill

Москва, 17 декабря. Покупательская активность на вторичном рынке жилья в Москве снизилась на 20%, что соответствует показателям прошлогоднего декабря. Участники рынка ожидают дальнейшее сокращение спроса.

Падение спроса на вторичное жилье фиксируют аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья», пишет РБК. За ноябрь 2021 года число сделок в данном сегменте снизилось на 7,1%. Риелторская компания «Метриум», в свою очередь, сообщает об уменьшении показателя в последний месяц осени на 7%.

При этом средние сроки эксплуатации «вторички» выросли на 12% — с 67 до 76 дней, а объем предложения увеличился на 4,7%, считают в «Инком-Недвижимости», Все эти показатели указывают на дальнейшее сокращение числа сделок в сегменте.

«Как мы и предполагали, предложение и сроки экспозиции постепенно растут, это означает перспективное снижение количества сделок», — заявил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков ранее заявил, что стремительный рост цен на недвижимость в России вскоре должен прекратиться. Следующий год будет более благоприятным для покупки квартиры.

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москва вторичное жилье спрос на недвижимость
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