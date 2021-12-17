Сильная метель и аномально низкое атмосферное давление ожидаются в Москве 19 декабря

Москва, 17 декабря. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ожидается в Москве на выходных.

Специалист отметил, что в связи с перестройкой погодного режима в российской столице будут происходить погодные аномалии. В частности, москвичам следует приготовиться к сильной метели с порывами ветра до 17 метров в секунду, которая накроет город 19 декабря.

Также Вильфанд предупредил жителей столицы об очень низком атмосферном давлении. В воскресенье барометры покажут ниже 730 миллиметров ртутного столба при норме 748 миллиметров ртутного столба, пишет ТАСС.

Кроме того, москвичей ожидает аномальное похолодание с 20 декабря. Столицу накроет сильный циклон, что приведет к падению температуры до −21 градуса.