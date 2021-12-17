Москвичей предупредили о небольших осадках и гололедице 17 декабря

Москва, 17 декабря. Теплая погода и гололедица ожидается в Москве в пятницу, 17 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр страны.

Температура воздуха составит от минуса до плюс одного градусов. В ночь на субботу, 18 декабря, столбик термометра опустится до минус трех градусов.

Днем в столице ожидается облачная погода, небольшие осадки. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер будет иметь северо-западное направление, скорость составит 3-8 м/с.

В Подмосковье будет немного прохладнее. Температура воздуха может снизиться до минус трех градусов. В ночь на субботу — до минус шести градусов.

В центре погоды «Фобос» ранее сообщали, что толщина гололедицы в Москве составит девять миллиметров. Синоптики считают, что пришедшая оттепель не продлится долго.