Соблюдение масочного режима каждым девятым москвичом обеспечит победу над COVID-19

Москва, 17 декабря. Стопроцентное соблюдение масочного режима жителями Москвы обеспечило бы спад заболеваемости коронавирусной инфекцией до 220 случаев в день к концу года. Однако победить пандемию можно даже при показателе в 90%, сообщили в Институте проблем передачи информации РАН.

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник института и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов. Даже сценарий, при котором масочный режим соблюдают 50% жителей столицы, значительно снизил бы количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом «Известиям» рассказал ведущий научный сотрудник института и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов.

Аналитик подчеркнул, что для изменения хода пандемии использование средств индивидуальной защиты должно происходить как следует. Как сообщил Соколов, если маски будут носить только половина москвичей, до конца этого года в регионе будут выявлены только 1,4 тысячи заболевших. Соответствующие данные были получены на основе модели, использовавшей официальные данные о динамике эпидемии COVID-19 в столице.

При этом недавно новый штамм коронавируса «Омикрон» был обнаружен в Санкт-Петербурге. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, обстановка с распространением мутации нарастает из-за пересечения границ как россиянами, так и иностранными гражданами.