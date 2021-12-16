Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

Москва, 16 декабря. Главную новогоднюю ель России 16 декабря вечером доставили в Кремль. Елку привезли из Подмосковья на специальном автопоезде.

Информацией о доставке елки в Кремль поделились РИА Новости. Дерево спилили 14 декабря в деревне Новопареево городского округа Щелково. Эксперты трудились двое суток для того, чтобы бережно упаковать ель, положить ее на платформу и закрыть баннером. При этом было необходимо точно следовать расчетам, чтобы тридцатиметровый транспорт имел возможность заехать в Спасские ворота.

Новогоднюю елку ранее установили в кабинете главы российского государства Владимира Путина.