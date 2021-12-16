Синоптик центра «Фобос» Тишковец предупредил об образовании гололеда в Москве 17 декабря

Москва, 16 декабря. Толщина гололедицы в Москве достигнет девяти миллиметров в пятницу, 17 декабря. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что оттепель, пришедшая в Москву, будет непродолжительной. Так к утру 17 декабря столбики термометров опустятся до нуля, а вечером ожидаются минусовые температуры.

«В результате вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить от четырех до девяти миллиметров. На дорогах и тротуарах станет скользко. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом», — объяснил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что в связи с образованием гололедицы автовладельцам необходимо быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам и путепроводам. По его словам, подобные погодные условия создают риск возникновения ДТП.

На территории Центральной России с 21 декабря начнет действовать штормовое предупреждение. Как утверждают специалисты Гидрометцентра России, в регионах наступят аномальные морозы.