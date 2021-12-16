Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России из-за морозов

Москва, 16 декабря. Штормовое предупреждение из-за аномальных морозов начнет действовать на территории Центральной России с 21 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Аномально холодная погода ожидается в Центральном Федеральном округе в период с 21 по 25 декабря. Средняя суточная температура окажется на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Ночью возможны морозы до −21...−26 градусов, днем преимущественно будет около −15...−21 градусов. На севере ЦФО уличные термометры покажут до −30...−35 градусов.

В Москве ранее прошел рекордно сильный снегопад, какого в столице не видели с 1989 года. За ночь на территории города выпало 20% месячной нормы осадков. В Новой Москве и подмосковном Долгопрудном снежный покров увеличился на 12 миллиметров.

Кроме того, на Москву надвигается сильное похолодание. Морозы до 20 градусов накрою столицу с 20 декабря.