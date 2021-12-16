Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 21:42
21:38
Общество
Московские и петербургские артисты выступили с поддержкой обращения Ивана Краско к президенту России
21:34
Политика
Путин пошутил о важности выбора партнера для свидания
21:30
Весь мир
Анкара может объявить чрезвычайное положение из-за экономического кризиса
21:29
Весь мир
Духовенство Тыграя разорвало отношения со Священным Синодом Эфиопской православной церкви
21:24
Общество
Путин поручил Минздраву и соцблоку улучшить работу с беременными на ранних сроках
21:23
Весь мир
СМИ ЦАР раскритиковали экспертов ООН за давление на судебную систему республики
21:22
Весь мир
Западные НПО признали преступления боевиков против мирных жителей Эфиопии
21:18
Шоу-бизнес
Жуков поделился воспоминаниями о расставании с экс-участником «Руки Вверх!» Потехиным
21:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус месяц провела в больнице с дочерью
21:14
Весь мир
Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Судана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России из-за морозов

Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России из-за морозов
pexels.com  /  Liza Summer

Москва, 16 декабря. Штормовое предупреждение из-за аномальных морозов начнет действовать на территории Центральной России с 21 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Аномально холодная погода ожидается в Центральном Федеральном округе в период с 21 по 25 декабря. Средняя суточная температура окажется на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Ночью возможны морозы до −21...−26 градусов, днем преимущественно будет около −15...−21 градусов. На севере ЦФО уличные термометры покажут до −30...−35 градусов.

В Москве ранее прошел рекордно сильный снегопад, какого в столице не видели с 1989 года. За ночь на территории города выпало 20% месячной нормы осадков. В Новой Москве и подмосковном Долгопрудном снежный покров увеличился на 12 миллиметров.

Кроме того, на Москву надвигается сильное похолодание. Морозы до 20 градусов накрою столицу с 20 декабря.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России из-за морозов
россия штормовое предупреждение гидрометцентр мороз
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать