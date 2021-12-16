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Французский завод Monin открылся на территории Московской области

Общество
Французский завод Monin открылся на территории Московской области
pixabay.com

Ступино, 16 декабря. Сладкие сиропы французской фирмы Monin начнут производить на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» в Московской области.

В церемонии открытия нового завода приняли участие зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин и представитель компании Оливьер Монин. Власти региона отметили, что завод станет для Monin первым в России. Компания займется производством сиропов и фруктовых пюре, передает телеканал «360».

«Как и любое современное пищевое производство, это производство находится в высокой степени автоматизации. Здесь рабочих мест нужно не так много, чуть больше 50 человек. Когда находишься рядом с линией, которая занимается упаковкой, разливом, мы видим, что все происходит автоматически, вмешательства человеческих рук не требуется», — отметил Духин.

Кондитер Дидар Янар рассказала, что некоторые виды сиропов могут положительно влиять на здоровье человека. Так, кленовый сироп является источником марганца и антиоксидантов.

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завод monin сироп
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