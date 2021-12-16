Французский завод Monin открылся на территории Московской области

Ступино, 16 декабря. Сладкие сиропы французской фирмы Monin начнут производить на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» в Московской области.

В церемонии открытия нового завода приняли участие зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин и представитель компании Оливьер Монин. Власти региона отметили, что завод станет для Monin первым в России. Компания займется производством сиропов и фруктовых пюре, передает телеканал «360».

«Как и любое современное пищевое производство, это производство находится в высокой степени автоматизации. Здесь рабочих мест нужно не так много, чуть больше 50 человек. Когда находишься рядом с линией, которая занимается упаковкой, разливом, мы видим, что все происходит автоматически, вмешательства человеческих рук не требуется», — отметил Духин.

Кондитер Дидар Янар рассказала, что некоторые виды сиропов могут положительно влиять на здоровье человека. Так, кленовый сироп является источником марганца и антиоксидантов.