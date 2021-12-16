Москвичи встали в девятибалльные пробки из-за гололедицы и слякоти на дорогах

Москва, 16 декабря. Московские улицы вечером в четверг сковали девятибалльные пробки, а водители скорее стоят на месте, чем едут.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», загруженность автомобильных дорог российской столицы достигла девяти баллов из десяти. Транспорт двигается по улицам медленно, а на дорогах — гололедица и слякоть.

yandex.ru/maps / Prt Scr

По данным на 17:31 по московскому времени, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Трудная ситуация также сложилась на улицах и набережных в центре города. Кроме того, движение затруднено на вылетных магистралях и МКАД.

При этом с 20 декабря москвичей ожидает аномальное похолодание. Столицу накроет сильный циклон, что приведет к падению температуры до 17-21 градуса ниже нуля.