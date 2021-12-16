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Московские школьники могут уйти на зимние каникулы 27 декабря

Общество
Московские школьники могут уйти на зимние каникулы 27 декабря
pxfuel.com

Москва, 16 декабря. Каникулы для московских школьников могут начаться на три дня раньше положенного срока – с 27 декабря. Соответствующие рекомендации выпустили власти столицы.

Решения об этом могут быть приняты в школах на заседании управляющих советов. Данная мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости.

«Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

С середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с данными за октябрь. Количество заболевших COVID-19 в Москве 14 декабря составило 2459. За неделю заболели 3004 человека.

Минпросвещения России не планирует переводить школы на онлайн-обучение после Нового года. Дети после новогодних каникул продолжат обучаться в обычном режиме.

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