Московские школьники могут уйти на зимние каникулы 27 декабря

Москва, 16 декабря. Каникулы для московских школьников могут начаться на три дня раньше положенного срока – с 27 декабря. Соответствующие рекомендации выпустили власти столицы.

Решения об этом могут быть приняты в школах на заседании управляющих советов. Данная мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости.

«Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

С середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с данными за октябрь. Количество заболевших COVID-19 в Москве 14 декабря составило 2459. За неделю заболели 3004 человека.

Минпросвещения России не планирует переводить школы на онлайн-обучение после Нового года. Дети после новогодних каникул продолжат обучаться в обычном режиме.