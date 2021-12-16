Массовая авария на МКАД закончилась серьезными травмами и смертью

Москва, 16 декабря. Два автомобиля и грузовик столкнулись в районе 31-го километра МКАД. В результате ДТП один человек погиб, один также получил серьезные травмы.

Авария произошла примерно в 23 часа. По предварительной информации, водитель одной «газели» вез на буксире другую. Когда автомобилисты остановились и вышли проверить целостность буксировочного троса, на них совершила наезд фура.

В момент столкновения пострадавшие находились между своими машинами. Одного из них зажало, в результате от полученных травм москвич скончался на месте. Второму водителю удалось выжить, и его госпитализировали подоспевшие врачи, передал телеканал РЕН ТВ.

Недавно на МКАДе полицейские устроили погоню за молодым драгдилером на BMW. Во время задержания преступник был ранен, а в его иномарке нашли три свертка с наркотическим порошком.